Kopi Luwak Indonesia Pertahankan Cita Rasa di Tengah Tren Spesialti

jpnn.com, JAKARTA - Industri kopi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang kian positif, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi spesialti.

Tren ini mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas sekaligus mempertahankan keaslian produk agar tetap kompetitif di pasar.

Salah satu produk yang berkembang di segmen tersebut adalah kopi luwak, yang dikenal memiliki proses produksi unik melalui fermentasi alami oleh luwak.

Metode ini menghasilkan karakter rasa khas dengan tekstur lebih halus serta tingkat keasaman yang relatif rendah.

Meski juga diproduksi di sejumlah negara lain, kopi luwak Indonesia tetap menjadi yang paling dikenal di dunia.

Indonesia tidak hanya menjadi asal penamaan, tetapi juga pusat produksi dengan sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-18.

Di tengah perkembangan tersebut, PT Erefindo Jaya Indonesia melalui produk Artcofie Luwak berupaya menjaga konsistensi standar produksi sejak 2012.

Produk ini hadir dalam dua varian utama, yakni Arabika dan Robusta, yang menawarkan pengalaman rasa berbeda bagi penikmat kopi.