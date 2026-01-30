Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kopi UMKM Indonesia Tembus Panggung Dunia

Jumat, 30 Januari 2026 – 19:25 WIB
Kopi UMKM Indonesia Tembus Panggung Dunia - JPNN.COM
Coffeenatics, UMKM kopi artisan asal Medan yang menjadi Mitra UMKM Grab, tampil di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Coffeenatics, UMKM kopi artisan asal Medan yang menjadi Mitra UMKM Grab, tampil sebagai wakil Indonesia di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Kehadiran itu menjadi simbol bagaimana pelaku usaha kecil dari daerah mampu naik kelas dan masuk dalam percakapan ekonomi global.

Partisipasi Coffeenatics di WEF Davos 2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Grab dalam membawa potensi UMKM Indonesia ke panggung internasional.

Baca Juga:

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan ekonomi digital yang inklusif.

Grab menegaskan komitmennya melalui program “Grab untuk Indonesia” senilai Rp100 miliar, yang mencakup perlindungan sosial, apresiasi mitra, hingga pengembangan kapasitas UMKM melalui GrabAcademy.

Sebagai UMKM kopi yang berdiri sejak 2015, Coffeenatics dikenal konsisten menghadirkan kopi berkualitas tinggi yang merepresentasikan kekayaan cita rasa nusantara.

Baca Juga:

Berbasis di Medan dan Jakarta, Coffeenatics kini telah merambah pasar internasional seperti Singapura, dengan dukungan lebih dari 80 anggota tim.

Tak hanya fokus pada produk, Coffeenatics juga membangun kemitraan dengan petani lokal di Sumatera dan Bali, serta aktif dalam edukasi kopi untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Coffeenatics, UMKM kopi artisan asal Medan menjadi Mitra UMKM Grab, tampil sebagai wakil Indonesia di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) 2026 Swiss

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM kopi  Coffeenatics  umkm grab  World Economic Forum 
BERITA UMKM KOPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp