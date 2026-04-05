Kopilot Pesawat AS F-15E yang Jatuh di Iran Selamat, Kini Jalani Perawatan Medis di Kuwait

jpnn.com, MOSKOW - Kopilot pesawat tempur-pengebom F-15E milik Amerika Serikat yang sebelumnya dilaporkan ditembak jatuh di wilayah Iran telah berhasil dievakuasi. Saat ini, awak pesawat tersebut berada di Kuwait untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Laporan yang dirilis surat kabar New York Times pada Minggu (5/4) mengutip keterangan beberapa pejabat AS yang menyatakan bahwa proses penyelamatan telah rampung dilakukan.

Keberadaan kopilot di Kuwait menandai langkah awal penanganan medis pasca-insiden udara yang melibatkan jet tempur AS di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Washington Post melaporkan pada Jumat (3/4) bahwa pesawat yang jatuh merupakan jenis jet tempur-pengebom F-15E dengan dua orang awak di dalamnya.

Laporan mengenai keberhasilan penyelamatan satu anggota awak ini juga diperkuat oleh informasi dari Channel 12 Israel.

Meski demikian, pihak Pentagon maupun pemerintah AS masih enggan memberikan rincian kronologi evakuasi tersebut demi alasan keamanan operasi.

Pada Sabtu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa kopilot tersebut selamat, setelah "salah satu Operasi Pencarian dan Penyelamatan paling berani dalam sejarah AS." Dia juga mencatat bahwa pilot tersebut mengalami cedera tetapi kondisinya stabil.

Operasi pencarian dan penyelamatan selama dua hari tersebut melibatkan ratusan personel pasukan khusus, puluhan pesawat, serta aset pengintaian ruang angkasa dan siber, seperti yang dilaporkan oleh New York Times.