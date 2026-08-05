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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kopilot Selundupkan Ekstasi ke Jakarta, Polisi Malaysia Ungkap Keterlibatan Staf KLIA

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:15 WIB
Kopilot Selundupkan Ekstasi ke Jakarta, Polisi Malaysia Ungkap Keterlibatan Staf KLIA - JPNN.COM
Tangkapan layar - Oknum kopilot asal Malaysia MSO kedapatan membawa narkoba dalam koper. ANTARA/HO-Instagram Bea Cukai RI

jpnn.com - Kepolisian Malaysia (PDRM) menyatakan telah mengidentifikasi keterlibatan seorang staf atau petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) yang diduga membantu penyelundupan ekstasi ke Indonesia oleh oknum kopilot berinisial MSO.

Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika (NCID) Bukit Aman, Malaysia, Datuk Hussein Omar Khan menyebut individu tersebut akan segera dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Individu tersebut termasuk di antara staf yang terlibat dalam pemeriksaan di KLIA, kami akan menggali untuk dimintai keterangan dan jika terbukti kami akan melakukan penangkapan," kata Hussein seperti dilaporkan BERNAMA, di Kuala Lumpur, Selasa (4/8/2026).

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Hussein mengatakan penyelidikan awal sejauh ini menunjukkan fakta bahwa tersangka MSO memperoleh narkoba di sebuah apartemen di Ampang, Malaysia.

Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tersangka MSO datang ke KLIA pada pagi hari dan menitipkan bagasi berisi narkoba, sebelum meninggalkannya di KLIA dan terbang ke Kota Kinabalu, Malaysia.

Setelah dari Kinabalu, MSO kembali ke Kuala Lumpur mengambil koper berisi ekstasi, kemudian berangkat ke Jakarta dengan bagasi tersebut.

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Lebih jauh Hussein mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu informasi dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengirimkan para personelnya ke Indonesia, untuk membantu memberikan keterangan.

Sebelumnya, Bea Cukai RI menangkap kopilot asal Malaysia berinisial MSO yang membawa 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg.

Kepolisian Malaysia (PDRM) mengidentifikasi dugaan keterlibatan seorang staf KLIA membantu penyelundupan ekstasi ke Indonesia oleh kopilot MSO.

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TAGS   Ekstasi  Penyelundupan  kopilot  Malaysia  KLIA  polisi malaysia 
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