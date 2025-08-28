Korban Arisan Fiktif di Lamongan Kehilangan Rp 20 Miliar Lebih

jpnn.com, LAMONGAN - Ratusan orang tertipu arisan fiktif yang dijanjikan pelaku berinisial ENZ (27), warga Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jatim.

Nilai kerugian dialami para korban mencapai Rp 20 miliar lebih.

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran arisan maupun investasi yang menjanjikan keuntungan besar.

"Jangan gampang percaya tawaran arisan atau investasi yang menjanjikan hasil besar dalam waktu singkat karena praktik seperti ini rawan penipuan," ujar Agus saat jumpa pers pengungkapan kasus tersebut, Rabu.

Agus memaparkan pelaku ENZ (27) ditangkap polisi saat hendak melarikan diri ke Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, pada Jumat (22/8).

Pengungkapan kasus penipuan berkedok arisan dengan total nilai kerugian hingga Rp 20 miliar dari 114 peserta arisan tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan instan.

Kapolres menjelaskan modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan penipuan, yakni dengan menghimpun dana dari peserta, namun tidak disetorkan sesuai perjanjian. Uang justru digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di rumah pelaku pada Selasa (25/8), penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp 508,8 juta, surat pernyataan pembelian tanah Rp 85 juta, satu unit sepeda motor Honda PCX, serta dua paspor atas nama pelaku dan anaknya.