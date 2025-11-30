Korban Banjir di Pidie Jaya Dapat Bantuan Makanan dan Rencana Dapur Umum

jpnn.com, ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merespons cepat banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya dengan menyalurkan 250 paket makanan siap saji kepada warga terdampak di Masjid Kuba, Desa Lhok Puuk, Kecamatan Panteraja, Aceh.

Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Dalam penyaluran ini, BAZNAS menurunkan tim di lapangan untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan kondisi pengungsi membutuhkan perhatian serius karena jumlah warga terdampak terus bertambah.

“Kami juga akan mendirikan dapur umum yang menyediakan 1.000 porsi per harinya,” ujar Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Menurut Saidah, banyak pengungsi terpaksa meninggalkan rumah tanpa membawa perlengkapan akibat banjir datang secara tiba-tiba.

Untuk itu, BAZNAS memastikan dukungan akan diberikan secara berkelanjutan, khususnya pemenuhan kebutuhan pangan harian.

“Kasus di Masjid Kuba menunjukkan masyarakat membutuhkan dukungan lanjutan. Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran,” tegasnya.