Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Aceh

Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Bantuan

Minggu, 14 Desember 2025 – 17:56 WIB
Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Bantuan - JPNN.COM
Dahlan, korban banjir bandang, di depan rumahnya tertimbun lumpur di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Minggu (13/12/2025). ANTARA/M Haris SA

jpnn.com, PIDIE - Korban banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, membutuhkan peralatan penanganan lumpur, seperti sekop dan cangkul, untuk membersihkan rumah mereka dari timbunan lumpur.

Dahlan (68), warga Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan sampai sekarang rumahnya masih tertimbun lumpur.

"Kami membutuhkan alat, seperti sekop, cangkul, dan lainnya untuk membersihkan timbunan lumpur yang menimbun hampir sebagian besar rumah warga di desa ini," kata Dahlan, Minggu.

Baca Juga:

Dahlan yang merupakan pensiun guru kini mengungsi di meunasah, tidak jauh dari rumahnya.

Dia mengatakan lumpur sisa banjir bandang akibat luapan Krueng (Sungai) Meureudu menimbun rumahnya dan warga lainnya dengan ketinggian berkisar sepinggang hingga sedada orang dewasa.

"Saat ini, setiap hari kami mengeruk timbunan lumpur dengan alat seadanya, tetapi tidak maksimal. Kami butuh sekop, cangkul, dan alat lainnya untuk mengeruk timbunan lumpur tersebut," katanya.

Baca Juga:

Ia juga mengaku tidak mampu mempekerjakan orang lain untuk mengeruk lumpur serta membersihkan rumahnya yang terkena banjir bandang pada akhir November 2025.

"Kami tidak sanggup membersihkan rumah dengan tenaga sendiri. Begitu juga untuk mengupah orang lain, kami tidak ada uang. Upahnya mencapai Rp 200 ribu per orang," kata dia.

Dahlan (68), korban banjir bandang warga Gampong Geunteng, Pidie Jaya, mengatakan butuh bantuan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir Pidie Jaya  Korban Banjir  Pidie Jaya  banjir  Banjir Bandang 
BERITA BANJIR PIDIE JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp