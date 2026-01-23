Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Korban Banjir Rob di Bekasi Terima Bantuan dari Baznas

Jumat, 23 Januari 2026 – 21:20 WIB
Korban Banjir Rob di Bekasi Terima Bantuan dari Baznas - JPNN.COM
Baznas menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat dan santri terdampak banjir rob di Muaragembong. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan Paket Logistik Keluarga (PLK) kepada masyarakat terdampak banjir rob di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/1).

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pesantren yang terdampak banjir rob selama sekitar 10 hari.

Baca Juga:

“Semoga bantuan yang diberikan ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak serta para santri,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/1).

Menurut Saidah, kondisi geografis Muaragembong yang berada di dekat kawasan pantai menyebabkan air laut pasang mudah masuk ke wilayah permukiman, termasuk lingkungan Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots.

Dampak banjir rob tersebut mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terganggu serta akses jalan menuju lokasi tertutup genangan air, sehingga mobilitas santri dan pengurus pesantren menjadi terbatas.

Baca Juga:

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Baznas segera menyalurkan bantuan berupa Paket Logistik Keluarga yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, ikan kaleng, kornet, gula pasir, dan bahan pangan lainnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots, Ahmad Munawir, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

Baznas menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat dan santri terdampak banjir rob di Muaragembong, Bekasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Banjir Rob  bantuan  paket logistik keluarga 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp