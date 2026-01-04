Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:02 WIB
Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan - JPNN.COM
Anak-anak korban banjir Sumatra yang berada di tempat pengungsian. FOTO: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan agar para korban banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik menjelang Ramadan.

Berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis Kemenag, awal puasa Ramadan 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026

Nasaruddin Umar menuturkan, berdasarkan yang dihimpun total ada 1.137 rumah ibadah terdampak di tiga provinsi tersebut.

Baca Juga:

"Sebagian besar sudah kembali berfungsi," ujar Nasarudin dikutip Minggu (4/1).

Misalnya di Aceh, dari 878 rumah ibadah terdampak, sebanyak 703 telah beroperasi, sementara 175 lainnya masih dalam proses pemulihan.

Di Sumatera Utara, 112 dari 137 rumah ibadah sudah digunakan kembali.

Baca Juga:

Kemudian di Sumatera Barat hampir seluruhnya pulih, dengan 120 dari 122 rumah ibadah telah beroperasi.

Karena itu, untuk memastikan umat Muslim bisa beribadah saat Ramadan nanti, Kemenag mulai menyalurkan berbagai bantuan sarana ibadah.

Menag Nasaruddin Umar memastikan agar para korban banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik menjelang Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Idul Fitri  Kemenag  Nasaruddin Umar  Banjir Bandang  banjir sumatra  Korban Banjir Sumatra  Aceh Tamiang 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp