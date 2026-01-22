Korban Banjir Sumatra dan Aceh Dapat Bantuan Rp 300 Juta dari Baznas Kota Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang menyerahkan bantuan kemanusiaan tahap pertama bagi penyintas banjir di Sumatra dan Aceh senilai Rp300 juta.

Deputi I Baznas Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta menyampaikan apresiasi masyarakat yang telah mempercayakan penyaluran infak kemanusiaan mereka.

Dia mengatakan, bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung proses pemulihan dan membantu para penyintas banjir memenuhi kebutuhan dasar pascabencana.

“Di musim hujan seperti sekarang, kebutuhan mendesak para penyintas adalah tempat tinggal dan akses pendidikan yang layak. Kami akan segera menyalurkan bantuan ini dan melaporkan penyalurannya,” ujar Arifin, dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Dia menambahkan, Baznas senantiasa hadir dalam setiap penanganan bencana di berbagai daerah.

Menurutnya, setiap bencana kerap memunculkan mustahik baru, sehingga dukungan zakat, infak, dan sedekah sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan meringankan beban masyarakat terdampak.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Semarang H. Arnaz Agung Andrarasmara mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat Kota Semarang terhadap para penyintas banjir di Sumatra dan Aceh.

Dana yang disalurkan melalui Baznas RI tersebut merupakan tahap pertama dari komitmen bantuan kemanusiaan.