Korban Debt Collector Dipukuli, Motor-Barang Berharga Dibawa Kabur

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengendara motor dianiaya komplotan yang mengaku sebagai penagih utang (debt collector) di kawasan Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.

Para pelaku merampas motor dan menganiaya korban.

Pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya itu tengah melintas ke arah Tangerang hingga kemudian menjadi korban aksi kriminal di depan pabrik kaleng pada Selasa (3/3) pagi, sekitar pukul 05.10 WIB.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan pihaknya sedang menindaklanjuti informasi tersebut.

Namun, hingga kini korban belum membuat laporan polisi terkait aksi premanisme yang dialami.

"Kami selidiki terlebih dahulu. Korban juga sampai saat ini belum ada membuat laporan ke Polsek Kalideres," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu.

Sementara, menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya aksi premanisme berkedok mata elang (matel) di kawasan Daan Mogot, Rihold menegaskan bahwa jajarannya akan memperketat pengawasan.

"Tim kami dari Opsnal Unit Reskrim selalu rutin kok melakukan patroli matel, terutama di sepanjang Jalan Daan Mogot. Ke depannya akan ditingkatkan patroli," kata Rihold.