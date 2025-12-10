Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tidak Bertemu Langsung dengan Mirae di OJK

Rabu, 10 Desember 2025 – 19:04 WIB
Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tidak Bertemu Langsung dengan Mirae di OJK - JPNN.COM
Sejumlah korban dugaan ilegal akses di kantor OJK. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas memenuhi undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mediasi. Para korban sudah tiba di gedung OJK, Jakarta Pusat sejak Pukul 09.00 WIB.

Pengacara korban Krisna Murti mengaku kecewa dengan pertemuan ini. Sebab, dalam pertemuan tidak dipertemukan langsung dengan pihak sekuritas. Pertemuan dilakukan terpisah dengan masing-masing pihak.

Krisna menyampaikan seharusnya pertemuan ini digelar bersamaan mempertemukan semua pihak. Sebab, kasus yang dialami korban sama, hanya waktu peristiwa yang berbeda.

Baca Juga:

"Kenapa kami minta gabungan, supaya ada keterbukaan satu sama lain, agar kami tidak ada yang ditutupi, tidak ada dusta," kata Krisna di kantor OJK, Rabu (10/12).

Oleh karena itu, pihak korban sepakat untuk menyurati Ketua Dewan Komisioner OJK agar dilakukan mediasi ulang dengan mempertemukan semua pihak secara bersamaan.

"Kami akan melakukan surat gabungan ke Ketua OJK, biar Ketua OJK yang mengatur," imbuhnya.

Baca Juga:

Krisna juga meminta pertemuan dihadiri oleh pihak pengawas yang melalukan audit terhadap keamanan sekuritas. Dengan begitu, para korban memperoleh keterbukaan terkait keamanan akunnya selama ini.

"Kalau sudah diaudit dan dinyatakan sistem Mirae itu baik, kenapa korban terus-terusan ada dari tahun sekian ada, dari tahun sekian ada nah hasil auditnya apa kalau itu baik," ucapnya.

OJK sudah melakukan pemanggilan kepada Mirae Asset Sekuritas dan korban dugaan ilegal akses.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ilegal akses  OJK  investasi  Krisna murti 
BERITA ILEGAL AKSES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp