Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tidak Bertemu Langsung dengan Mirae di OJK

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas memenuhi undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mediasi. Para korban sudah tiba di gedung OJK, Jakarta Pusat sejak Pukul 09.00 WIB.

Pengacara korban Krisna Murti mengaku kecewa dengan pertemuan ini. Sebab, dalam pertemuan tidak dipertemukan langsung dengan pihak sekuritas. Pertemuan dilakukan terpisah dengan masing-masing pihak.

Krisna menyampaikan seharusnya pertemuan ini digelar bersamaan mempertemukan semua pihak. Sebab, kasus yang dialami korban sama, hanya waktu peristiwa yang berbeda.

"Kenapa kami minta gabungan, supaya ada keterbukaan satu sama lain, agar kami tidak ada yang ditutupi, tidak ada dusta," kata Krisna di kantor OJK, Rabu (10/12).

Oleh karena itu, pihak korban sepakat untuk menyurati Ketua Dewan Komisioner OJK agar dilakukan mediasi ulang dengan mempertemukan semua pihak secara bersamaan.

"Kami akan melakukan surat gabungan ke Ketua OJK, biar Ketua OJK yang mengatur," imbuhnya.

Baca Juga: Kerugian Kasus Dugaan Ilegal Akses Akun Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar

Krisna juga meminta pertemuan dihadiri oleh pihak pengawas yang melalukan audit terhadap keamanan sekuritas. Dengan begitu, para korban memperoleh keterbukaan terkait keamanan akunnya selama ini.

"Kalau sudah diaudit dan dinyatakan sistem Mirae itu baik, kenapa korban terus-terusan ada dari tahun sekian ada, dari tahun sekian ada nah hasil auditnya apa kalau itu baik," ucapnya.