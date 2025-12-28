Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Korban Jiwa Bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh Bertambah Jadi 1.140 Orang

Minggu, 28 Desember 2025 – 18:32 WIB
Pascabanjir bencana dan longsong di Aceh Tamiang. FOTO: Danone Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru jumlah korban bencana di tiga provinsi Sumatra.

Korban jiwa bertambah menjadi 1.140 orang berdasarkan rekapitulasi data dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Per hari ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari 3 provinsi itu menjadi 1.140 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada Minggu (28/12).

Abdul Muhari juga menyebut sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR di lapangan terus berupaya mencari keberadaan para korban tersebut.

"Masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian ini tentu saja masih terus dilakukan pencarian hingga kita bisa menekan angka korban hilang sekecil mungkin," sebutnya.

Rincian korban per provinsi adalah sebagai berikut: di Aceh tercatat 513 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 377.853 pengungsi. Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 365 orang, hilang 60 orang, dengan pengungsi mencapai 11.384 orang. Sementara di Sumatera Barat, data menunjukkan 262 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 9.935 orang mengungsi. (tan/jpnn)

BNPB laporkan total korban jiwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.140 orang.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

