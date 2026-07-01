Korban Jiwa Ledakan KMP Aceh Hebat 2 Bertambah Jadi 3 Orang, Taruna M. Zulfikar Meninggal Dunia

jpnn.com, BANDA ACEH - Korban jiwa akibat insiden tragis ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 kini bertambah menjadi tiga orang.

Korban terbaru, Muhammad Zulfikar, taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati, mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, Rabu (1/7/2026) dini hari.

"Iya betul, kami menerima kabar duka atas wafatnya salah satu korban bernama Muhammad Zulfikar," kata GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, di Banda Aceh, Rabu.

Almarhum meninggal dunia pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Saat ini, jenazahnya sudah dipulangkan ke rumah duka di Sigli Kabupaten Pidie, Aceh.

Sebelumnya, terjadi ledakan di kamar mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 rute Banda Aceh - Sabang, saat sedang bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Jumat (12/6).

Insiden tersebut mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, di antaranya 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang anak buah kapal KMP Aceh Hebat 2. Seluruhnya menjalani penanganan medis di RSUD Zainoel Abidin. Hingga kini tiga orang telah meninggal yaitu Fahri Herdi Eko, Muhammad Bilal Ramzi dan Muhammad Zulfikar.

Baca Juga: BKI Tingkatkan Keselamatan Pelayaran Lewat Safety Workshop Kapal Penyeberangan

Andri mengatakan, sejak hari pertama insiden KMP Aceh Hebat 2, ASDP terus memastikan setiap korban memperoleh penanganan terbaik sehingga keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian.

"Atas nama Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Kami berdoa semoga almarhum mendapat tempat terbaik, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dan keikhlasan menghadapi cobaan ini," ujarnya.