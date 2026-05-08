Korban Kecelakaan Bus ALS Diterbangkan ke Palembang, Jalani Perawatan Intensif

jpnn.com, PALEMBANG - Salah satu korban selamat tragedi kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Ngadiono (44) diterbangkan ke Palembang menggunakan helikopter, Jumat (8/5/2026).

Pria asal Pati Jawa Tengah itu sebelumnya dirawat di RSUD Rupit sebelum akhirnya dirujuk ke RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang guna memperoleh penanganan medis lanjutan.

Helikopter yang membawa korban mendarat di kawasan komplek Polisi Pakri Palembang sekitar pukul 12.00 WIB.

Setelah helikopter tiba, tim medis langsung mengevakuasi Ngadiono menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Korban mengalami luka bakar cukup serius hingga mencapai sekitar 50 persen pada tubuhnya. Saat ini, ia telah menjalani observasi dan penanganan khusus di ruang perawatan RS Bhayangkara.

Di rumah sakit, sejumlah anggota keluarga korban tampak menunggu perkembangan kondisi kerabat mereka yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Pol dr Budi Santoso mengungkapkan bahwa evaluasi menggunakan jalur udara dilakukan demi mempercepat penanganan medis terhadap korban.