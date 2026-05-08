Korban Kecelakaan Maut ALS Diterbangkan ke Palembang untuk Perawatan Intensif

jpnn.com, PALEMBANG - Ngadiono, 44, salah satu korban selamat dari kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, resmi dirujuk ke RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Jumat (8/5).

Penanganan ini dilakukan untuk memberikan perawatan intensif mengingat kondisi korban yang cukup serius.

Korban yang merupakan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami luka bakar sekitar 50 persen dan saat ini menjalani pemeriksaan serta penanganan medis intensif di ruang perawatan RS Bhayangkara.

Sejumlah keluarga korban tampak berada di rumah sakit untuk menunggu informasi terbaru terkait kondisi anggota keluarga mereka pascakecelakaan.

Sebelumnya, Kepala RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Pol Budi Susanto mengatakan evakuasi melalui jalur udara dilakukan agar korban segera mendapatkan penanganan medis lanjutan secara maksimal.

“Perawatan medis akan dilakukan di Palembang sampai sembuh,” kata Budi.

Dua korban selamat lainnya, yakni Jumiatun (35) dan Muhammad Fahrul Hubaidi (31), dibawa ke Palembang menggunakan ambulans melalui jalur darat.

Kedua korban mengalami luka bakar hingga 90 persen sehingga proses pemindahan harus dilakukan dengan penanganan khusus.(antara/jpnn)