Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Korban Kecelakaan Maut di Tol Pemalang Sudah Dievakuasi, 4 Tewas, Belasan Luka-luka

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Korban Kecelakaan Maut di Tol Pemalang Sudah Dievakuasi, 4 Tewas, Belasan Luka-luka - JPNN.COM
Lokasi kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan warga Semarang di Exit Tol Pemalang, Jawa Tengah. FOTO: Humas SAR Semarang.

jpnn.com, PEMALANG - Proses evakuasi korban kecelakaan maut bus rombongan warga asal Semarang di jalur keluar Tol Pemalang, Jawa Tengah, telah rampung.

Seluruh korban berhasil dievakuasi, termasuk empat penumpang yang meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang Budiono mengatakan kecelakaan diduga dipicu rem blong yang menyebabkan bus hilang kendali di tikungan keluar tol.

Baca Juga:

“Diduga karena rem blong, bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan saat berada di tikungan arah Exit Tol Pemalang. Akibatnya, kendaraan terguling dan beberapa penumpang terhimpit oleh bodi bus,” kata Budiono, Sabtu (25/10).

Dia menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Tim SAR dari Unit Siaga SAR (USS) Pemalang langsung menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Proses evakuasi dilakukan dengan penanganan khusus menggunakan peralatan ekstrikasi guna mengeluarkan penumpang yang terjebak di dalam bodi bus.

Baca Juga:

“Pada pukul 11.45 WIB seluruh penumpang berhasil dievakuasi,” ujar Budiono.

Dari total penumpang, sebanyak 16 orang dilaporkan selamat. Tiga belas di antaranya mengalami luka ringan, satu penumpang luka berat, dan empat lainnya meninggal dunia.

Empat tewas dan belasan korban luka-luka dalam kecelakaan maut bus di Tol Pemalang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan maut  tol pemalang  kecelakaan bus  korban kecelakaan 
BERITA KECELAKAAN MAUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp