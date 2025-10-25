Korban Kecelakaan Maut di Tol Pemalang Sudah Dievakuasi, 4 Tewas, Belasan Luka-luka

jpnn.com, PEMALANG - Proses evakuasi korban kecelakaan maut bus rombongan warga asal Semarang di jalur keluar Tol Pemalang, Jawa Tengah, telah rampung.

Seluruh korban berhasil dievakuasi, termasuk empat penumpang yang meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang Budiono mengatakan kecelakaan diduga dipicu rem blong yang menyebabkan bus hilang kendali di tikungan keluar tol.

“Diduga karena rem blong, bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan saat berada di tikungan arah Exit Tol Pemalang. Akibatnya, kendaraan terguling dan beberapa penumpang terhimpit oleh bodi bus,” kata Budiono, Sabtu (25/10).

Dia menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Tim SAR dari Unit Siaga SAR (USS) Pemalang langsung menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Proses evakuasi dilakukan dengan penanganan khusus menggunakan peralatan ekstrikasi guna mengeluarkan penumpang yang terjebak di dalam bodi bus.

“Pada pukul 11.45 WIB seluruh penumpang berhasil dievakuasi,” ujar Budiono.

Dari total penumpang, sebanyak 16 orang dilaporkan selamat. Tiga belas di antaranya mengalami luka ringan, satu penumpang luka berat, dan empat lainnya meninggal dunia.