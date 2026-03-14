Korban Kedua Terseret Arus di Sungai Kalimborang Ditemukan Meninggal

jpnn.com - MAROS - Tim SAR Gabungan kembali menemukan satu korban yang tenggelam karena terseret arus di Sungai Kalimborang, Dusun Bahagia, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Korban kedua, Icha (20), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan pada operasi SAR hari ketiga, Selasa (31/3) sekitar pukul 12.20 WITA, dengan jarak penemuan sekitar tujuh kilometer dari lokasi kejadian awal.

Proses evakuasi menggunakan kantung jenazah dilaksanakan pukul 13.00 WITA menuju Puskesmas setempat.

Sebelumnya, korban pertama, yakni laki-laki atas nama Muhammad Fajrin (20) ditemukan tim pada hari kedua pencarian, Senin (30/3), sekitar pukul 12.00 WITA.

Korban ditemukan sejauh empat kilometer dari lokasi awal sungai setempat dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazahnya lalu dievakuasi tim menggunakan kantong jenazah pada pukul 14.00 WITA dari aliran sungai menuju permukiman warga, untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tompobulu kemudian diserahkan kepada pihak berwenang.

Kedua korban diketahui merupakan warga Kota Makassar. "Dengan telah ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup," ujar Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar Arif Anwar melalui keterangannya, Selasa (31/3).

Basarnas bersama Tim SAR Gabungan menyampaikan belasungkawa atas peristiwa itu. “Kami juga menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga korban, semoga diberi ketabahan,” ungkap Arif Anwar.