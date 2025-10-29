Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis di Lembang Mulai Pulih, 19 Masih Dirawat

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis di Lembang Mulai Pulih, 19 Masih Dirawat - JPNN.COM
Dirut RSUD Lembang Muhammad Hidayat saat ditemui di rumah sakit, Rabu (29/10/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, LEMBANG -

Jumlah korban yang diduga mengalami keracunan santapan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjalani perawatan di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dikabarkan terus membaik.

Sampai dengan data pagi ini sekitar pukul 09.30 WIB, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Lembang berjumlah 19 orang. Mereka terdiri dari 18 siswa dan satu orang tua.

Baca Juga:

“Per pagi ini jam 8 jumlah pasien yang berkunjung akibat keracunan makanan sekitar 21 orang yang dirawat 19 orang," kata Direktur Utama (Dirut) RSUD Lembang Muhammad Hidayat ditemui di rumah sakit, Rabu (29/10).

Hidayat mengngkapkan, pasien korban MBG yang dirujuk ke RSUD Lembang datang dengan gejala sakit perut, sesak napas, dan muntah-muntah. Saat ini, kondisinya perlahan membaik.

“Hampir semuanya mengalami perbaikan yang tadi malam gangguan pencernaan, sesak, sekarang sudah berkurang dan menunggu visit doker dan mudah-mudahan hari ini diperbolehkan pulang,” ungkapnya.

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan para pasien, mereka mulai mengalami gejala sakit perut, mual, hingga pusing setelah mengonsumsi MBG di sekolah.

Pasien-pasien rujukan mulai datang ke RSUD Lembang sejak sore menjelang malam.

Sebanyak 19 orang diduga keracunan santapan MBG masih menjalani perawatan di RSUD Lembang. Begini kondisi terkininya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   makan bergizi gratis  MBG  Siswa keracunan MBG  keracunan MBG 
BERITA MAKAN BERGIZI GRATIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp