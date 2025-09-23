Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Korban Keracunan Paket MBG di Cipongkor Bertambah Jadi 352 Siswa

Selasa, 23 September 2025 – 10:41 WIB
Korban Keracunan Paket MBG di Cipongkor Bertambah Jadi 352 Siswa - JPNN.COM
Para siswa keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis atau MBG (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Jumlah keracunan massal setelah mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mencapai 352 hingga Selasa (23/9) pagi.

Korban keracunan massal merupakan pelajar tingkat PAUD hingga SMA/SMK.

Gejala keracunan massal itu mulai dirasakan siswa setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipari pada Senin (22/9).

Baca Juga:

Dari ratusan siswa yang menjadi korban, 27 di antaranya dirujuk ke RSUD Cililin dan 20 orang ke RSIA Anugrah.

"Data sampai pagi ini ada 352 orang. Tapi ini masih terus berdatangan. Bahkan ada orang tua juga karena sempet mencicipi menunya kemarin," kata Kapolsek Sindangkerta Iptu Sholehuddin di Gor Kecamatan Cipongkor.

Dia mengatakan, pasien yang dirujuk ke rumah sakit karena membutuhkan penanganan intensif rata-rata mengeluhkan sesak nafas hingga kejang-kejang.

Baca Juga:

Sedangkan yang rawat di Gor Kecamatan Sindangkerta sejak semalam mayoritas sudah pulang.

"Yang semalam sebetulnya sudah pada pulang. Tapi pagi ini ada lagi yang masih berdatangan. Jadi jumlahnya masih berubah-ubah," ucap dia.

Jumlah keracunan massal paket MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, bertambah hingga 352 siswa sampai Selasa pagi ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   program MBG  Keracunan Makanan  Siswa keracunan MBG  keracunan MBG  Siswa 
BERITA PROGRAM MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp