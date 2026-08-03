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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Korban Ketiga yang Tenggelam di Sungai Ogan Akhirnya Ditemukan

Senin, 03 Agustus 2026 – 19:19 WIB
Korban Ketiga yang Tenggelam di Sungai Ogan Akhirnya Ditemukan - JPNN.COM
Korban ketiga yang tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan Tim SAR Gabungan. Foto: Dok. Basarnas Palembang.

jpnn.com, OGAN ILIR - Korban ketiga yang tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan Tim SAR Gabungan.

Adapun korban terakhir diketahui bernama Rahman Udin (33), warga Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 18.50 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

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"Korban ditemukan mengapung di sungai pada radius sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Senin (3/8/2026).

Dengan evakuasi atas Rahman Udin, seluruh korban dalam musibah tenggelam di Sungai Ogan telah ditemukan.

Sesuai prosedur, Operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup, dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama selama pelaksanaan operasi.

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Raymond menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bekerja keras hingga seluruh korban ditemukan.

"Alhamdulillah, seluruh korban telah ditemukan. Atas nama Basarnas, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga operasi ini dapat berjalan dengan baik hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dengan telah ditemukannya seluruh korban, Operasi SAR secara resmi kami tutup," ucapnya.

Korban ketiga yang tenggelam di Sungai Ogan akhirnya ditemukan. Dengan ini, Operasi SAR Reski ditutup.

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TAGS   tenggelam  korban tenggelam  Sungai Ogan  Palembang  Sumatera Selatan  Ogan Ilir 
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