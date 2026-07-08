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JPNN.com - Internasional

Korban Meninggal Akibat Gempa Venezuela Capai 3.685 Jiwa

Rabu, 08 Juli 2026 – 12:55 WIB
Korban Meninggal Akibat Gempa Venezuela Capai 3.685 Jiwa - JPNN.COM
Kehancuran dahsyat di kawasan Caraballeda dan Caribe di kota pesisir La Guaira, Venezuela, pada 4 Juli 2026—wilayah yang paling parah terdampak oleh dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang baru saja terjadi. Sementara tim tanggap darurat terus mencari korban selamat di antara puing-puing, rekaman udara tersebut menyoroti dampak parah dari bencana ini. ANTARA/Cem Tekke?ino?lu - Anadolu Agency /pri.

jpnn.com - MEXICO CITY - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa kembar Venezuela pada 24 Juni 2026 lalu terus bertambah.

Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez menyatakan korban meninggal kini telah mencapai 3.685 orang, sementara 17.907 lainnya kehilangan tempat tinggal.

"Sebanyak 3.685 orang meninggal, 16.740 terluka, dan 6.462 telah diselamatkan," kata Rodriguez melalui ungggahan di Telegram, Senin (6/7).

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Menurut data terkini, 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal dan 86.794 keluarga telah menerima bantuan.

Total 87 kamp sementara telah didirikan di seluruh wilayah dan 9.603 ton makanan serta lebih dari 8,32 juta liter air sudah didistribusikan. Sebanyak 25.970 orang juga telah menerima bantuan medis.

Pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan.

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Guncangan awal (foreshock) dengan magnitudo 7,2 terjadi pada 18.04 waktu setempat (GMT–4/pukul 11:00 WIB) dan disusul dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu 39 detik setelahnya. (antara/jpnn)

Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez menyatakan korban meninggal akibat gempa kembar Venezuela kini telah mencapai 3.685 orang.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   Gempa Venezuela  Gempa Bumi  korban gempa  meninggal dunia  Venezuela 
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