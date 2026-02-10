Korban Pencurian Dibunuh Seusai Pergoki Pelaku

jpnn.com, PURWOREJO - Korban pencurian dibunuh setelah memergoki pelaku.

Peristiwa itu dialami warga Desa Mudalrejo, Loano, Purworejo, Jawa Tengah.

"Pelaku nekat menghabisi nyawa korban setelah aksi pencuriannya dipergoki," kata Wakapolres Purworejo Kompol Nana Edi Sugito, Selasa.

Dia menuturkan tersangka berinisial DN (40), seorang pekerja swasta asal Loano, diketahui masuk ke rumah korban dengan cara memanjat atap dan menyingkap lembaran asbes untuk menyusup ke dalam rumah.

Namun, saat hendak menggasak harta benda, korban terbangun dan memergoki keberadaannya.

Dalam kondisi panik dan takut wajahnya dikenali, DN secara membabi buta menyerang korban menggunakan pisau yang telah disiapkannya dari rumah.

"Korban mengalami luka tusuk sebanyak lima kali hingga akhirnya meninggal dunia. Pelaku kemudian melarikan diri melalui pintu depan rumah," katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan, kata Nana, terungkap motif utama DN melakukan aksi nekat tersebut adalah tekanan ekonomi.