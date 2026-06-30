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JPNN.com - Nasional - Hukum

Korban Penganiayaan Sadis Taufik Hidayat Diprediksi Jalani Perawatan Selama 1 Tahun

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:02 WIB
Korban Penganiayaan Sadis Taufik Hidayat Diprediksi Jalani Perawatan Selama 1 Tahun - JPNN.COM
Dirut RSHS Bandung, dr Rachim Dinata. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memprediksi proses perawatan atau pengobatan YTR, korban yang disekap dan dianiaya Taufik Hidayat, memakan waktu cukup lama.

Dokter memperkirakan proses pemulihan korban bisa memakan waktu hingga setahun karena harus menjalani penanganan bertahap sebelum operasi rekonstruksi dilakukan.

Direktur Utama RSHS, dr Rachim Dinata mengatakan, tim dokter saat ini masih memprioritaskan penanganan infeksi yang dialami korban sebelum masuk ke tahap operasi rekonstruksi.

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Proses pemulihan YTR diperkirakan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Jadi kami masih fokus menghilangkan infeksinya, kami sudah membuat schedule, mungkin bisa sampai satu tahun, untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah saja, tapi termasuk kaki juga sama," kata Rachim, Selasa (30/6/2026).

RHSH pun belum dapat melakukan tindakan operasi besar karena kondisi luka korban masih harus dipastikan benar-benar bersih dari infeksi.

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"Bulan ini masih menuntaskan infeksinya, kalau masih ada (infeksi), tidak bisa dilakukan operasi, dan minggu ke dua sudah mereda, tapi belum beres," ujarnya.

Di sisi lain, Rachim juga mengungkap bahwa Pemprov Jabar menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar untuk membiayai proses perawatan YTR.

YTR, korban yang disekap dan dianiaya Taufik Hidayat harus melalui serangkaian proses pemulihan yang panjang. Diprediksi memakan waktu satu tahun.

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TAGS   YTR  Korban penganiayaan  Korban penyekapan  Taufik Hidayat  Bandung  rshs bandung 
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