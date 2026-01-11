Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Korban Penusukan di Jaksel Tewas, Ini Kronologi Peristiwa Berdarahnya

Minggu, 11 Januari 2026 – 04:00 WIB
TKP penusukan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku penusukan di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Kamis (1/1) dini hari, akhirnya ditangkap kepolisian.

Korban berinisial RHM (29) meninggal dunia di rumah sakit.

"(Pelaku) sudah diamankan," kata Wakasat Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Kompol Dwi Manggalayuda kepada wartawan, Sabtu.

Namun, Dwi belum menjelaskan secara rinci identitas dan kronologi penangkapan pelaku.

Dwi hanya menambahkan bahwa kasus tersebut ditangani Polsek Mampang Prapatan.

"Ditangani Mampang," katanya.

Korban RHM meninggal di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/1) malam.

Penusukan bermula dari perselisihan antara pengendara roda dua dan roda empat.

RHM, Korban penusukan di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jaksel, meninggal di RS Polri, Kramat Jati.

