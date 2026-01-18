Korban Perahu Tenggelam di Sungai Mamberamo Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - JAYAPURA - Viktor Kusa, korban perahu bermotor yang terbalik lalu tenggelam di Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

"Dengan ditemukannya jenazah Viktor Kusa (pada Sabtu 17/1) maka pencarian terhadap korban dihentikan karena dua jenazah (lainnya) sudah ditemukan terlebih dahulu (Jumat 16/1)," kata Kapolres Mamberamo Raya AKBP Arifin di dihubungi dari Jayapura, Minggu (18/1).

Dia menjelaskan bahwa perahu yang mengalami kecelakaan dan tenggelam pada Rabu (14/1) itu berpenumpang enam orang.

Perahu tersebut sedang melintas di perairan Sungai Mamberamo yang juga dikenal dengan nama "Batavia”.

Pada awalnya, kata dia, ada tiga penumpang dinyatakan hilang.

Namun, Tim SAR Gabungan menemukan dua korban, yakni Kepala Kampung Sikari Bertus Kusa dan mantri atau petugas kesehatan Kampung Sikari Speyel Sayuri dalam keadaan meninggal pada Jumat (16/1). "Dengan ditemukannya tiga jenazah korban maka pencarian dihentikan," ungkap dia.

Dia mengingatkan warga agar selalu berhati-hati saat melintasi Sungai Mamberamo.

"Masyarakat diminta untuk berhati-hati saat melintas di Sungai Mamberamo," kata AKBP Arifin. (antara/jpnn)