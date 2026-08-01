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JPNN.com - Daerah - Riau

Korban Serangan Monyet Liar di Tembilahan Inhil Bertambah Jadi 15 Orang

Selasa, 04 Agustus 2026 – 01:01 WIB
Korban Serangan Monyet Liar di Tembilahan Inhil Bertambah Jadi 15 Orang - JPNN.COM
Salah satu korban serangan monyet di Tembilahan, punggungnya mengalami luka akibat. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Jumlah korban serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, terus bertambah.

Hingga Senin (3/8/2026), tercatat sebanyak 15 warga menjadi korban serangan satwa liar yang diduga seekor monyet ekor panjang berukuran besar.

AKBP Donny Eko Listianto mengatakan tim gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap monyet tersebut.

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“Korban yang diserang sudah 15 orang,” kata Donny, Senin malam.

Salah seorang korban terbaru adalah Masiah (43) yang mengalami luka cukup parah pada betis kiri akibat gigitan monyet. Korban langsung dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban sudah dibawa ke UGD rumah sakit,” ujar Donny.

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Menurutnya, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, serangan diduga dilakukan oleh satu ekor monyet ekor panjang berwarna abu-abu dengan ukuran tubuh yang cukup besar.

Petugas sempat melihat keberadaan satwa tersebut pada Minggu malam (2/8) berada di atas atap sebuah rumah toko (ruko) milik warga. Namun hingga kini upaya penangkapan belum membuahkan hasil.

Hingga Senin (3/8/2026), tercatat sebanyak 15 warga menjadi korban serangan monyet liar ekor panjang berukuran besar.

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TAGS   Inhil  monyet liar  Diserang monyet liar  indragiri hilir 
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