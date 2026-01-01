Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Jambi

Korban Tenggelam di Sungai Batanghari Ditemukan Meninggal Dunia

Kamis, 01 Januari 2026 – 18:30 WIB
Tim SAR yang melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Batanghari, Jambi, Kamis (1/1/2026). (ANTARA/HO/Humas Basarnas Jambi)

jpnn.com - JAMBI  - Tim SAR Gabungan menemukan warga Desa Maju Jaya, Sodikin (46) yang merupakan korban tenggelam di Sungai Batangari, Jambi, setelah  pencarian pada hari kedua, Kamis (1/1).

Kepala Basarnas Jambi Adah Sudarsa dalam keterangan resminya yang diterima di Jambi, Kamis (1/1), mengatakan korban ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Pelepat, Kabupaten Bungo.

Jasad korban ditemukan Tim SAR gabungan sekitar pukul 11.30 WIB sejauh kurang lebih 10 kilometer dari lokasi kejadian awal. Setelah dievakuasi korban langsung dibawa Tim SAR untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Adah menjelaskan pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai hingga radius 15 kilometer ke arah hilir. Selain penyisiran air, tim juga mengerahkan teknologi drone termal untuk memantau area sungai melalui udara.

Dia mengatakan operasi SAR ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai unsur yang terlibat, antara lain personel Pos SAR Bungo,TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI Bungo, serta bantuan aktif dari masyarakat setempat.

Kondisi cuaca di lokasi selama pencarian terpantau cerah berawan, cukup mendukung mobilitas tim di lapangan.

Dengan ditemukannya korban, kata dia, operasi pencarian dan pertolongan (Ops SAR) terhadap satu orang terseret arus di Sungai Batang Pelepat dinyatakan resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat telah kembali ke satuan masing-masing. (antara/jpnn)

Korban tenggelam di Sungai Batanghari, Jambi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

