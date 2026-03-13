Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Korban Tenggelam di Sungai Lematang PALI belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

Jumat, 13 Maret 2026 – 19:25 WIB
Korban Tenggelam di Sungai Lematang PALI belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak - JPNN.COM
Tim SAR Gabungan saat melakukan pencarian terhadap korban. Foto: Dokumen Basarnas Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan terus mencari Tedi (43), warga yang hilang tenggelam di aliran Sungai Lematang, Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Pada hari kedua pencarian, Jumat (13/3), tim di lapangan masih terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai, tetapi korban belum ditemukan.

"Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian yang telah dilakukan sejak hari sebelumnya," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin. 

Baca Juga:

Berdasar informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat korban sedang duduk di atas jembatan di Desa Modong pada Kamis (12/3), sekitar pukul 09.00 WIB. Korban diduga terpeleset jatuh ke Sungai Lematang, dan tubuhnya terseret arus hingga tenggelam.

Kantor SAR Palembang menerima informasi terkait kejadian tersebut pada Kamis (12/3) sekitar pukul 11.20 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue Kantor SAR Palembang segera dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Metod pencarian dilakukan dengan cara penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet atau Landing Craft Rubber (LCR) di sepanjang aliran Sungai Lematang.

Baca Juga:

Operasi pencarian ini melibatkan Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, unsur TNI/Polri, BPBD PALI, Damkar, relawan, serta masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, tim dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

Korban tenggelam di Sungai Lematang, Kabupaten PALI, Sumsel, masih belum ditemukan. Tim SAR terus bergerak melakukan pencarian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tim Sar  korban tenggelam  Sungai Lematang  Kabupaten Pali 
BERITA TIM SAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp