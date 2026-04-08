JPNN.com - Daerah

Korban Terseret Arus di Air Terjun Tibu Ijo Ditemukan Meninggal

Rabu, 08 April 2026 – 08:35 WIB
Tim SAR gabungan saat melakukan evakuasi korban tenggelam di Air Terjun Tibu Ijo Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB di Mataram, Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - MATARAM - Seorang warga yang terseret arus di Air Terjun Tibu Ijo Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan.

Jasad korban atas nama Lisa Pratiwi (25) warga Ampenan Otak Desa, ditemukan di aliran sungai sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. "Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah upaya pencarian memasuki hari ketiga," kata Koordinator Lapangan Kantor SAR Mataram Ida Bagus Netra Adnyana di Mataram, Rabu (8/4).

Jasad korban kemudian dievakuasi Tim SAR Gabungan. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi berlangsung hingga dini hari, karena posisi korban yang terjepit di antara material alam menjadi kendala utama di lapangan. "Korban ditemukan dalam posisi terjepit batu besar di aliran sungai," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa karena kondisi tersebut, tim di lapangan harus berkoordinasi untuk menggunakan ekskavator guna memudahkan proses evakuasi jasad korban dari himpitan batu. Setelah berhasil dievakuasi pada pukul 00.15 WITA, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut.

Operasi SAR ini melibatkan koordinasi erat antara berbagai pihak yang terdiri dari personel Polres Kota Mataram, Koramil Gunung Sari, BPBD Lombok Barat, Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara, perangkat desa sukarelawan dan masyarakat setempat.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Operasi SAR ini. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di area aliran sungai, terutama saat cuaca mendung dan ekstrem," katanya.

Sebelumnya, peristiwa itu bermula ketika korban berwisata bersama teman-temannya pada Minggu (5/4). Namun nahas, korban hanyut terbawa arus sungai dalam perjalanan menuju lokasi wisata.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Kantor SAR Mataram langsung diberangkatkan menuju lokasi untuk pencarian terhadap korban dengan menyusuri aliran sungai. "Tim berangkat pukul 18.50 WITA menggunakan rescue car serta membawa peralatan SAR air," katanya.

terseret arus  Air Terjun Tibu Ijo  Meninggal  tim sar gabungan  Lombok Barat 
