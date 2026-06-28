Korban Terseret Ombak di Pantai Cihara Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LEBAK - Seorang korban terseret ombak di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Gabungan.

"Korban diketahui bernama Putra (22)," kata Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto di Lebak, Minggu (28/6).

Dia mengatakan bahwa korban merupakan warga Jalan Praja Dalam G1 RW 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Tim SAR Gabungan menemukan korban yang sudah dalam kondisi meninggal dunia, setelah pencarian intensif selama dua hari.

Diketahui, korban mengalami kecelakaan laut terseret ombak saat berenang bersama rekannya, Bilal (18), di Pantai Cihara, Sabtu (26/6) pukul 16.30 WIB.

Bilal berhasil selamat atas pertolongan masyarakat pesisir pantai setempat, namun Putra menghilang.

Memasuki hari kedua operasi SAR, tim pada pukul 17.20 WIB menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di koordinat 6°50'47.16" LS dan 106°04'09.22" BT, atau sekitar 200 meter dari lokasi kejadian

Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Posko SAR dan diserahterimakan kepada pihak keluarga sebelum dibawa ke RSUD Malingping untuk penanganan lebih lanjut.