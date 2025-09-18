Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Gaza Tembus 65 Ribu

Kamis, 18 September 2025 – 08:15 WIB
Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Gaza Tembus 65 Ribu - JPNN.COM
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - KAIRO - Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (17/9), mengungkapkan bahwa warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza akibat agresi Zionis Israel sejak Oktober 2023 menembus angka 65.000 orang. Selain itu, sebanyak 165.000 lainnya mengalami luka-luka

"Jumlah korban agresi Israel [di Jalur Gaza] bertambah menjadi 65.062 orang sejak 7 Oktober 2023, dengan 165.697 lainnya terluka," kata Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataannya.

Dalam sehari terakhir saja, katanya, 98 orang tewas dan 385 lainnya yang terluka dirawat di rumah sakit di Jalur Gaza. Sejak 18 Maret, ketika pasukan penjajah melanjutkan serangan mereka, lebih dari 12.500 orang di Gaza tewas dan 53.600 lainnya terluka.

Pada awal September Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai membombardir gedung-gedung tinggi di Kota Gaza yang diduduki oleh kelompok-kelompok Palestina, menurut militer Israel. 

Pada 4 September juru bicara IDF, Efi Defrin mengeklaim bahwa IDF telah menguasai 40 persen Kota Gaza dan akan memperluas operasi militer dalam beberapa hari ke depan.

Pada 7 Oktober 2023, Zionis Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.

Setelah itu, kelompok perjuangan Palestina, Hamas menembus wilayah-wilayah perbatasan dan menembaki militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 200 orang.

Menurut otoritas, sekitar 1.200 orang di pihak Israel tewas dalam peristiwa tersebut.

Jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Gaza mencapai 65 ribu. Sebanyak 165 ribu lainnya mengalami luka-luka.

Sumber ANTARA

