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JPNN.com - Internasional - Amerika

Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Mencapai 589 Orang

Sabtu, 27 Juni 2026 – 04:00 WIB
Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Mencapai 589 Orang - JPNN.COM
Seorang wanita memberi isyarat meminta bantuan dari atas gedung apartemen yang rusak akibat gempa bumi di Catia La Mar, negara bagian La Guaira—sekitar 30 km di barat laut Caracas. Gempa kembar yang merupakan gempa terbesar di Venezuela dalam lebih dari satu abad ini telah menewaskan sedikitnya 164 orang dan menghancurkan sejumlah bangunan di dekat ibu kota, tempat warga berupaya mencari kerabat mereka yang hilang pada tanggal 25 Juni 2026 tersebut. Foto: AFP/Federico Parra.

jpnn.com, VENEZUELA - Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat terus bertambah menjadi 589 orang.

Sementara, kata dia 2.980 lainnya terluka.

"Sayangnya, 589 orang meninggal dan 2.980 orang terluka," kata Presiden Rodriguez dalam sebuah pertemuan yang disiarkan saluran TV teleSUR, Jumat.

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Sebelumnya pada Kamis (25/6), Menteri Kesehatan Carlos Alvarado situasi paling kritis masih terjadi di Negara Bagian La Guaira, yang mencatatkan jumlah korban tewas dan luka terbanyak.

Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan.

Dia menyatakan lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200 dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah.

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Dua gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu, disusul 30 gempa susulan.

Bencana tersebut menghancurkan banyak rumah, merusak infrastruktur dan rumah sakit, serta menyebabkan bandara utama negara itu ditutup. (ant/jpnn)

Sebanyak 589 orang tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela. Sementara, 2.980 lainnya terluka.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA Novosti

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TAGS   Gempa Venezuela  gempa  Gempa Bumi  Venezuela 
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