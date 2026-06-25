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JPNN.com - Internasional - Amerika

Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Terus Bertambah

Kamis, 25 Juni 2026 – 19:45 WIB
Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Terus Bertambah - JPNN.COM
Seorang wanita memberi isyarat meminta bantuan dari atas gedung apartemen yang rusak akibat gempa bumi di Catia La Mar, negara bagian La Guaira—sekitar 30 km di barat laut Caracas. Gempa kembar yang merupakan gempa terbesar di Venezuela dalam lebih dari satu abad ini telah menewaskan sedikitnya 164 orang dan menghancurkan sejumlah bangunan di dekat ibu kota, tempat warga berupaya mencari kerabat mereka yang hilang pada tanggal 25 Juni 2026 tersebut. Foto: AFP/Federico Parra.

jpnn.com - ISTANBUL - Jumlah korban tewas akibat dua gempa besar di Venezuela terus bertambah. Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, seperti dikutip media lokal, Kamis (25/6), mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat itu bertambah menjadi 164 orang, dengan 971 lainnya terluka. 

Pada laporan awal, Rodriguez mengatakan 32 orang tewas dan lebih dari 700 lainnya terluka setelah gempa bumi magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda pada Rabu malam. Dia pun memperingatkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat.

Gempa bumi tersebut termasuk yang paling dahsyat yang melanda Venezuela selama lebih dari 100 tahun.

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Rodriguez kemudian menyatakan keadaan darurat nasional seusai gempa melanda wilayah pantai Karibia Utara negara itu, yang menyebabkan kerusakan yang meluas dan memicu peringatan tsunami di seluruh wilayah tersebut.

Sementara itu, Survei Geologi AS (USGS) memperkirakan ada kemungkinan 42 persen bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai antara 10.000 dan 100.000 dengan wilayah La Guaira, dekat Caracas, sebagai negara bagian yang paling terdampak oleh gempa tersebut.

Menurut stasiun televisi lokal teleSur yang mengutip Rodriguez, pihak berwenang saat ini berfokus pada penyelamatan nyawa orang-orang yang terjebak di dalam bangunan dan rumah yang runtuh.

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Menurut data teknis terbaru dari Survei Geologi AS (USGS), Venezuela utara diguncang hebat oleh serangkaian gempa ganda yang luar biasa. (antara/jpnn)

Jumlah korban tewas akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela terus bertambah

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   Gempa Venezuela  Korban tewas  Gempa Bumi  Venezuela 
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