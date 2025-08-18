Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Korban Tewas Akibat Kebakaran Sumur Minyak di Blora Bertambah jadi 3 Orang

Senin, 18 Agustus 2025 – 12:05 WIB
Insiden kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, tiga warga setempat dilaporkan meninggal. (Antara/HO - Gunawan)

jpnn.com - BLORA - Jumlah korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora menyatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi tiga orang. Hingga Senin (18/8) siang, tercatat tiga warga meninggal dunia akibat luka bakar serius.

Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyowati menyebutkan tiga korban meninggal dunia adalah:

• Tanek (60), perempuan, warga RT 01 RW 02 Desa Gandu.

• Sureni (52), perempuan, warga RT 04 RW 01 Dukuh Gendono.

• Wasini (50), perempuan, warga RT 02 RW 01 Dusun Bendono.

Selain itu, dua korban lain masih menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Sardjito Yogyakarta, yakni Yeti (30) dan AB (2), keduanya warga Desa Gandu.

Insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu (17/8) sekitar pukul 11.30 WIB itu, juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat.

