JPNN.com - Daerah - Sumsel

Korban Tewas Akibat Ledakan Tabung Gas di Palembang Bertambah

Senin, 02 Februari 2026 – 12:07 WIB
Korban Tewas Akibat Ledakan Tabung Gas di Palembang Bertambah - JPNN.COM
Para korban dirawat di RS Pelabuhan Boom Baru, Palembang. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Tiga orang tewas akibat ledakan tabung gas 12 kilogram di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumsel.

Korban meninggal bernama Dewi Rohayati (33) pemilik rumah, Murni (40) asisten rumah tangga (ART), kedua korban meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sabtu (31/1/2026) sore.

Kemudian Umi (54) tetangga pemilik rumah. Korban juga sempat menjalani perawatan di RS Pelabuhan Boom Baru Palembang.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun, korban atas nama Umi meninggal dunia pada Minggu (1/2/2026) sekitar pukul 20.00 WIB," kata Lilis tetangga korban, Senin (2/2/2026).

Lilis mengatakan Umi merupakan tetangga Dewi Rohayati pemilik rumah yang sebelumnya sudah meninggal dunia akibat insiden tersebut.

"Ibu Dewi Rohayati sudah meninggal lebih dulu pada Sabtu, 31 Januari 2026 sore," kata Lilis.

Insiden bermula saat para korban sedang memasak persiapan sedekah menyambut Ramadan pada Sabtu (31/1/2026) pukul 13.30 WIB.

Tiba-tiba tabung gas berukuran 12 kilogram di dapur tersebut meledak.

Tiga orang tewas akibat ledakan tabung gas 12 kilogram di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumsel.

