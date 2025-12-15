Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Korban Tewas Akibat Penembakan di Pantai Bondi Australia Jadi 16 orang

Senin, 15 Desember 2025 – 09:12 WIB
Korban Tewas Akibat Penembakan di Pantai Bondi Australia Jadi 16 orang - JPNN.COM
Ilustrasi penembakan. (ANTARA/HO)

jpnn.com - SYDNEY - Kepolisian New South Wales (NSW) pada Minggu (14/12), mengungkap bahwa jumlah korban tewas setelah penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia bertambah, menjadi 16 orang. Sementara, 40 korban lainnya masih dirawat di rumah.

“Informasi lebih lanjut akan segera disampaikan," kata polisi dalam pernyataan di platform media sosial X.

Komisioner Kepolisian NSW Mal Lanyon secara resmi menyatakan penembakan massal tersebut sebagai insiden terorisme.

Baca Juga:

Sementara itu, Perdana Menteri NSW Chris Minns mengatakan insiden itu dirancang untuk menargetkan komunitas Yahudi.

Polisi NSW, melalui pernyataan resminya, mengonfirmasi bahwa seorang pria yang diyakini sebagai salah satu pelaku penembakan termasuk di antara korban tewas. Sementara itu, terduga pelaku kedua berada dalam kondisi kritis.

Dua petugas polisi termasuk di antara mereka yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

Polisi juga menyatakan bahwa sejumlah barang mencurigakan yang ditemukan di sekitar lokasi sedang diperiksa oleh petugas spesialis, dan zona larangan masuk telah diberlakukan.

“Lokasi kejadian perkara yang luas telah ditetapkan, dan penyelidikan kini sedang berlangsung. Tidak ada laporan mengenai insiden lain di Sydney yang terkait dengan kejadian ini,” tambah pernyataan Kepolisian NSW. (antara/jpnn)

Jumlah korban tewas akibat penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, bertambah menjadi 16 orang, puluhan lainnya luka-luka.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penembakan  penembakan di pantai bondi  penembakan di sydney  Korban tewas  Australia 
BERITA PENEMBAKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp