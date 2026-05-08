Daerah - Sumsel

Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS vs Truk Tangki di Muratara Bertambah, Total 17 Orang

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:25 WIB
Koban bernama Fahrul Hubaidi (32) meninggal dunia di RSUD Rupit. Foto: Dokumen Polres Muratara.

jpnn.com - PALEMBANG - Jumlah korban tewas dalam peristiwa kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) vs Truk Tangki Seleraya di Kabupaten Musi Rawas (Muratara), Sumatera Selatan, bertambah menjadi 17 orang.

Hari ini, Jumat (8/5), seorang korban bernama Muhamad Fahrul Hubaidi (32), warga Tegal, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di RSUD Rupit.

Menurut Kasatlantas Polres Muratara AKP M. Karim, korban sebelumnya dirawat di ruang ICU akibat mengalami luka bakar serius yang mencapai sekitar 90 persen. 

"Ya, korban atas nama Fahrul Hubaidi meninggal dunia pada pukul 11.00 WIB saat menjalani perawatan di RSUD Rupit," jelas Karim, Jumat (8/5).

Diketahui, sebelumnya korban rencananya akan dievakuasi ke RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang lewat jalur darat menggunakan ambulans. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11.00 WIB.

Hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti apakah jenazah korban akan dievakuasi ke RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang atau tidak. 

Hingga kini polisi masih melakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. (mcr35/jpnn) 

Korban tewas akiba kecelakaan Bus ALS vs Truk Tangki Seleraya bertambah, terbaru korban meninggal atas nama Fahrul Hubaidi (32), korban meninggal di RSUD Rupit.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

TAGS   kecelakaan Bus ALS  kecelakaan bus ALS vs truk tangki  Korban tewas  meninggal dunia  Muratara 
