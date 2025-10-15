Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Korban Video Syur AI 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang Banyak Banget

Rabu, 15 Oktober 2025 – 17:15 WIB
Korban Video Syur AI 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang Banyak Banget - JPNN.COM
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) mengungkap jumlah korban dalam kasus video pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) 'Skandal Smanse' sangat banyak.

Korban diketahui merupakan siswi, guru perempuan, dan alumni SMAN 11 Semarang yang fotonya direkayasa menjadi konten tidak senonoh oleh pelaku.

Korban Video Syur AI &#039;Skandal Smanse&#039; SMAN 11 Semarang Banyak BangetChiko Radityatama Agung Putra meminta maaf atas perbuatannya di SMAN 11 Semarang. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @sman11semarang.official.

Baca Juga:

Pelaku Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kasus ini ialah Chiko Radityatama Agung Putra, alumni SMAN 11 Semarang yang kini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Jateng Kustrisaptono menyebut perbuatan pelaku telah mencoreng nama sekolah sekaligus merugikan institusi pendidikan.

Dia menyatakan bahwa saking banyaknya, pihaknya hingga kini masih mendata korban yang terdampak.

Baca Juga:

“Kami merasa menyesal atas tindakan yang dilakukan oleh alumni itu. Ternyata jumlah korban yang diedit itu banyak sekali,” ujarnya kepada JPNN.com, Rabu (15/10).

Kustrisaptono menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng untuk menyiapkan pendampingan bagi para korban.

Jumlah korban video syur AI bernama 'Skandal Smanse' SMAN 11 Semarang buatan Chiko Radityatama Agung Putra disebut sangat banyak. Dari siswi, guru, dan alumni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skandal Smanse  SMAN 11 Semarang  Video AI  Chiko Radityatama Agung Putra  video syur  Siswi  guru  Alumni SMAN 11 Semarang  Undip 
BERITA SKANDAL SMANSE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp