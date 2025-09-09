Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Korea Dihantui Rekor Buruk Melawan Timnas U-23 Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 18:00 WIB
Selebrasi pemain Korea, Cho Sang-hyeok (9) setelah mencetak gol ke gawang Laos pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Delta Sidoarjo. Foto: Dokumentasi AFC

jpnn.com - Korea dihantui hasil minor menjelang pertemuan melawan Timnas U-23 Indonesia pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Sebelumnya, tim Negeri Ginseng harus menelan kekecewaan di perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah kalah dari Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong melalui adu penalti dramatis 11-10.

Pelatih Korea Lee Min Sung berharap anak asuhannya tidak memikirkan rekor pertemuan melawan Indonesia.

Juru taktik kelahiran 23 Juni 1973 itu menilai Garuda Muda dipenuhi talenta luar biasa, yang bisa membuat timnya kewalahan.

"Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta secara individu. Tentu mereka akan menunjukkan kemampuan tersebut. Jadi, kami bersiap menghadapi mereka hari ini," ujar pelatih berusia 52 tahun itu.

Korea tercatat kurang beruntung ketika menghadapi Timnas Indonesia di kelompok umur.

Tim Negeri Ginseng pernah takluk dengan skor 2-3 dari Indonesia, yang saat itu masih diperkuat Evan Dimas Darmon pada Kualifikasi Piala Asia U-19 2013.

Menarik ditunggu kiprah Korea pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Lee Seungwon dan kolega hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri tampil di Arab Saudi tahun depan.

