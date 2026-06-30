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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 Pererat Kerja Sama Ekonomi 2 Negara

Selasa, 30 Juni 2026 – 14:56 WIB
Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 Pererat Kerja Sama Ekonomi 2 Negara - JPNN.COM
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menggelar Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Ballroom Kempinski, Jakarta. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menggelar Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Ballroom Kempinski, Jakarta.

Kegiatan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara yang ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus pada 2026 ini.

Forum tersebut dihadiri oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Songu, Chairman Korean Chamber of Commerce and Industry, Lee Kang Hyun, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Untung Basuki, serta sejumlah perwakilan pelaku usaha dari Korea.

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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tren perekonomian Indonesia dan langkah-langkah penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea, antara lain melalui penciptaan kepastian operasional, optimalisasi pemanfaatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), serta kolaborasi pada sektor industri hilir dan industri masa depan.

Menkeu juga menyoroti kinerja perekonomian nasional yang tetap solid di tengah dinamika geopolitik global yang mulai mereda.

Direktur Jenderal Pajak memaparkan perkembangan reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sedangkan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis menyampaikan arah kebijakan kepabeanan dan cukai, termasuk dukungan terhadap kelancaran arus barang melalui skema Mitra Utama (MITA) dan Authorized Economic Operator (AEO), digitalisasi logistik, serta fasilitasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

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Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Korea, sejalan dengan semangat kemitraan strategis yang telah disepakati kedua negara. (jpnn)

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menggelar Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Ballroom Kempinski, Jakarta.

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

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TAGS   Bea Cukai  Korea-Indonesia  Kerja sama  Menkeu Purbaya 
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