JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Korea Masters 2025 Jadi Ajang Pembuktian Pebulu Tangkis Pratama Pelatnas Cipayung

Selasa, 04 November 2025 – 00:00 WIB
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100 di GOR Pancing, Medan. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menurunkan sepuluh wakil saat berlaga pada ajang Korea Masters 2025.

Turnamen BWF Super 300 itu menjadi ajang pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung unjuk gigi.

Tercatat di sektor tunggal putra ada Moh. Zaki Ubaidillah, dan Yohanes Saut Marcellyno.

Dari sektor tunggal putri praktis hanya ada Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Ganda putra juga menurunkan pemain pelapis, yaitu Raymond Indra/Nikolaus Joaquin serta Daniel Edgar Marvino/M. Putra Erwiansyah.

Untuk sektor ganda putri juga mengandalkan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, Siti Sarah Azzahra/Az Zahra Ditya Ramadhani, serta Agnia Sri Rahayu/Velisha Christina.

Adapun di sektor ganda campuran bakal menurunkan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Korea Masters 2025 menjadi ajang ujian pemain pratama Pelatnas Cipayung setelah mampu raih empat gelar pada Indonesia Masters 2025 Super 100 di Medan.

Ajang Korea Masters 2025 jadi ajang unjuk gigi pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung setelah raih empat gelar di Indonesia Masters 2025 Super 100.

