Korea Open 2025: Jonatan Christie Tersentuh oleh Penampilan Alwi Farhan

Minggu, 28 September 2025 – 06:13 WIB

jpnn.com - Pertarungan sengit tersaji di semifinal Korea Open 2025 ketika dua tunggal putra Indonesia saling berhadapan, yakni Jonatan Christie vs Alwi Farhan.

Jojo -sapaan Jonatan- berhasil melangkah ke final seusai mengalahkan Alwi lewat pertarungan tiga gim 18-21, 21-14, 21-15 di Suwon Gymnasium, Sabtu (27/9/2025).

Jonatan Christie Tersentuh Penampilan Alwi Farhan

Meski Jojo keluar sebagai pemenang, sorotan justru tertuju pada permainan impresif Alwi Farhan.

Bagi Jojo, laga itu lebih dari sekadar tiket menuju final. Peraih emas Asian Games 2018 itu mengaku kagum dengan peningkatan pesat juniornya yang baru berusia 20 tahun tersebut.

"Cukup happy, bukan hanya karena ke final, tetapi juga melihat Alwi tampil luar biasa."

"Tidak heran beberapa kali dia bisa mengalahkan pemain top. Terlihat improve yang sangat jelas," ucap Jojo.

Baca Juga: Jonatan Christie Bikin Alwi Farhan Membumi di Semifinal Korea Open 2025

Alwi Bikin Jojo Kewalahan

Jojo sempat kesulitan di gim pertama. Saat dalam kondisi tertinggal, Alwi mengubah pola bermain menjadi lebih agresif hingga berhasil membalikkan keadaan.

Namun, pengalaman membuat Jojo mampu bangkit di dua gim berikutnya.