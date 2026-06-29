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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Korea Selatan Gagal Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Mengundurkan Diri

Senin, 29 Juni 2026 – 04:51 WIB
Korea Selatan Gagal Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Mengundurkan Diri - JPNN.COM
Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: X/KORFootballNews

jpnn.com - JAKARTA - Hong Myung-bo mengundurkan diri darim kursi pelatih Timnas Korea Selatan pada Minggu (28/6).

Dia resmi mengundurkan diri sehari setelah dipastikan gagal membawa Taeguk Warriors masuk 32 besar Piala Dunia 2026.

"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar dan pendukung sepak bola Korea Selatan. Hari ini saya mengundurkan diri dari tim nasional sepakbola," kata Hong Myung-bo seperti dikutip Yonhap News Agency.

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Pelatih berusia 57 tahun itu menjalani periode keduanya sebagai pelatih Korea Selatan.

Namun, dia kembali gagal membawa tim melangkah jauh di Piala Dunia, mengulangi kekecewaan yang juga dialaminya pada edisi 2014.

"Selama dua tahun terakhir saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali harus mengambil keputusan penting, memilih pemain, atau mempersiapkan sesi latihan dan pertandingan: apakah ini pilihan yang tepat untuk sepak bola Korea?" Ujar Hong

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Korea Selatan sejatinya diunggulkan untuk lolos dari Grup A yang dihuni tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko.

Namun, Son Heung-min dan kawan-kawan justru menelan kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan serta Meksiko.

Hong Myung-bo gagal membawa Timnas Korea Selatan melangkah jauh di Piala Dunia 2026, mengulangi kekecewaan yang juga dialaminya pada edisi 2014.

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TAGS   Korea Selatan  Piala Dunia 2026  Hong Myung-bo  mengundurkan diri 
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