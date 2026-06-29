Korea Selatan Tersingkir di Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Mundur

jpnn.com - JAKARTA - Hong Myung-bo mengundurkan diri dari kursi pelatih Timnas Korea Selatan. Dia resmi mundur pada Minggu (28/6), sehari setelah dipastikan gagal membawa Taeguk Warriors melaju ke 32 besar Piala Dunia 2026.

Hong Myung-bo menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para penggemar dan pendukung sepak bola Korea Selatan. “Hari ini saya mengundurkan diri dari tim nasional sepak bola," kata Hong Myung-bo seperti dikutip Yonhap News Agency.

Pelatih berusia 57 tahun yang menjalani periode keduanya sebagai pelatih Korea Selatan, gagal membawa tim melangkah jauh di Piala Dunia, mengulangi kekecewaan yang juga dialaminya pada edisi 2014.

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"Selama dua tahun terakhir saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali harus mengambil keputusan penting, memilih pemain, atau mempersiapkan sesi latihan dan pertandingan: apakah ini pilihan yang tepat untuk sepak bola Korea?" ujar Hong.

Korea Selatan sejatinya diunggulkan untuk lulus dari Grup A yang dihuni tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Namun, Son Heung-min dan kawan-kawan justru menelan kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan serta Meksiko.

Satu-satunya kemenangan Korea Selatan diraih saat mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil tersebut membuat mereka hanya mengoleksi tiga poin dan berharap lulus ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Harapan itu pupus setelah hasil pertandingan di grup lain tidak berpihak kepada Korea Selatan. Sehari kemudian, Hong Myung-bo memutuskan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional. (antara/jpnn)