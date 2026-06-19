Korea Selatan Tumbang dari Meksiko, Shin Tae-yong Sampaikan Sebuah Prediksi

jpnn.com, JAKARTA - Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap menaruh keyakinan besar terhadap peluang Korea Selatan di Piala Dunia 2026.

Meski Taegeuk Warriors baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Meksiko, dia optimistis Korea Selatan bisa bangkit dan melangkah lebih jauh.

Shin Tae-yong menyampaikan pandangannya saat hadir sebagai analis di studio TVRI Sport usai laga Grup A antara Meksiko dan Korea Selatan, Jumat (19/6/2026).

Didampingi penerjemahnya, Jeong Seok-seo atau Jeje, pelatih yang kini menangani Persija Jakarta itu menilai tim asuhan Hong Myung-bo sebenarnya tampil cukup baik meski harus pulang dengan tangan hampa.

Menurut Shin Tae-yong, kekalahan itu terasa menyakitkan karena Korea Selatan sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit. Korea tampil agresif dengan tekanan tinggi dan beberapa kali merepotkan lini belakang Meksiko.

Statistik bahkan menunjukkan Korea Selatan lebih dominan dalam penguasaan bola dengan 58 persen berbanding 42 persen. Korea juga menciptakan sembilan percobaan tembakan, termasuk tiga peluang yang dinilai cukup berbahaya. Namun, efektivitas menjadi masalah utama.

Shin menilai para pemain Korea Selatan harus lebih tajam dalam memanfaatkan peluang jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini.

"Sangat disayangkan Korea Selatan kalah 0-1. Mereka bermain berani dan terus menekan lawan. Tetapi, peluang lolos masih terbuka," ungkap Shin Tae-yong.