Korlantas Andalkan Teknologi Canggih Untuk Kelola Lalu Lintas Selama Kemala Run 2026

jpnn.com, GIANYAR - Menjelang pelaksanaan Kemala Run 2026 yang akan digelar di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali, Minggu (19/4), Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho turun langsung meninjau kesiapan pengamanan dan manajemen lalu lintas di lokasi kegiatan.

Dalam pengecekan kesiapan Kemala Run 2026, Agus didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin dan Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes I Made Agus Prasatya.

Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi digital hingga skema rekayasa lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keselamatan peserta maupun masyarakat.

Baca Juga: Bareskrim Polri Gerebek Gudang Pakaian Bekas Ilegal di Padalarang

Selain itu, Kakorlantas juga melakukan pengecekan jalur atau rute yang dilalui peserta. Adapun rute lari akan melintasi kawasan pesisir yang indah, seperti Jalan Pantai Saba, Jalan Pantai Purnama, hingga Jalan By Pass IB Mantra yang dikenal memiliki panorama khas Bali.

Agus menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan lalu lintas selama acara berlangsung.

“Kami memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi personel, teknologi, hingga rekayasa lalu lintas, berjalan optimal. Dengan dukungan sistem digital seperti COMOB, K3I, drone patrol presisi, dan SMS blast, kami harapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar dia.

Dia menambahkan pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari transformasi Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih modern dan responsif kepada masyarakat dalam gelaran Kemala Run 2026.

“Melalui pemanfaatan teknologi ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan kondisi lalu lintas tetap terkendali selama kegiatan berlangsung,” kata dia.