JPNN.com - Nasional - Humaniora

Korlantas Gelar Anjangsana Jelang Hari Lalu Lintas Bhayangkara

Senin, 15 September 2025 – 17:00 WIB
Diregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, jajaran keluarga besar Korlantas Polri menggelar kegiatan anjangsana dan silaturahmi ke para mantan pimpinan Korlantas Polri.

Tradisi ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan lintas generasi, menghormati jasa para pendahulu, sekaligus menyerap pengalaman berharga demi penguatan institusi.

Hari Lalu Lintas Bhayangkara akan diperingati melalui acara puncak di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 22 September 2025.

Acara tersebut akan digelar dalam bentuk syukuran dengan mengusung tema “Lalu Lintas Modern yang Berkeselamatan Menuju Indonesia Emas”. Rencananya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan hadir dalam peringatan bersejarah ini.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri yang juga Ketua Panitia Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Brigjen Pol Wibowo, menegaskan bahwa kegiatan anjangsana memiliki makna mendalam bagi Korlantas.

“Anjangsana ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi sebuah bentuk penghargaan atas pengabdian para senior yang telah membangun fondasi penting bagi Korlantas. Melalui kegiatan ini, kita bisa memperkuat kebersamaan, mendapatkan saran berharga, serta meneguhkan semangat kebersamaan dalam keluarga besar Korlantas Polri,” ujar Wibowo.

Lebih lanjut, Brigjen Wibowo menyampaikan beberapa poin penting makna anjangsana, antara lain mempererat jaringan dan hubungan, menjaga ikatan antara senior dan junior agar rasa kebersamaan tetap terjaga.

Menghormati jasa dan pengabdian, sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi besar para pendahulu. Sarana berbagi pengalaman, menjadikan para senior sebagai sumber ilmu dan inspirasi. Membangun budaya peduli, menunjukkan perhatian kepada para purnawirawan agar tetap merasa bagian dari keluarga besar institusi.

