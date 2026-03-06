Korlantas Gelar Polantas Menyapa di Bali, Pastikan Lebaran dan Nyepi Aman

jpnn.com, DENPASAR - Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa dengan tema Nyepi Aman, Mudik Nyaman, Toleransi Terjaga, Bali Tetap Kondusif di Bale Banjar, Gianyar, Bali, Jumat (6/3).

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan unsur masyarakat Bali mulai dari Pecalang, Banser, komunitas ojek online hingga tokoh masyarakat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan kehadirannya di Bali untuk memastikan kesiapan pengamanan Operasi Ketupat berjalan dengan baik, sekaligus memastikan rangkaian hari raya yang waktunya berdekatan yakni Lebaran dan Hari Raya Nyepi dapat berlangsung aman dan kondusif.

"Saya sangat bangga berada di Pulau Dewata Bali. Kehadiran saya untuk memastikan kesiapan Operasi Ketupat sudah berjalan dengan baik. Tadi malam juga sudah bertemu dengan Gubernur dan mendapatkan paparan dari Dirlantas Polda Bali terkait kesiapan pengamanan," kata Agus.

Dia menjelaskan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat dalam program Polantas Menyapa menjadi bagian penting dari upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut hadir pimpinan Pecalang dari berbagai kabupaten di Bali, perwakilan Banser dari Nahdlatul Ulama, komunitas ojek online, hingga tokoh masyarakat.

Menurut Agus, banyak masukan dan saran yang diperoleh dari pertemuan tersebut. Dia menegaskan Polri harus mampu melayani masyarakat dengan ikhlas sebagaimana arahan Kapolri.

"Polri harus dekat dengan masyarakat, merangkul masyarakat, sehingga benar-benar diterima di tengah masyarakat," ujarnya.