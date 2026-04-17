Korlantas Ikuti Upacara Adat di Pura Besakih, Harapkan Kelancaran Kemala Run 2026

jpnn.com, GIANYAR - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengikuti upacara adat dan doa bersama di Pura Penataran Agung Besakih, Karangasem, Besakih, Bali, Kamis (16/4).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan, budaya, dan nilai-nilai lokal lantaran Kemala Run digelar di Pulau Dewata sekaligus memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan Kemala Run 2026 serta keselamatan bagi seluruh jajaran anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam upacara adat dan doa bersama, hadir pula Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho.

Acara adat dan doa bersama ini dilaksanakan usai Kakorlantas dan Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026 meninjau kesiapan venue dan rute kegiatan di Bali United Training Centre.

“Hari ini saya senang sekali bisa berdoa bersama-sama di Pura Besakih tentunya dalam rangka kegiatan Kemala Run dan sekaligus berdoa untuk kepolisian agar kami bisa selalu dekat dengan masyarakat, dan melindungi masyarakat,” ujar Irjen Agus.

Dari pantauan di lokasi, Kakorlantas bersama Ketua Pantia Pelaksana Kemala Run dan rombongan tampak mengenakan pakaian khas Bali saat mengikuti upacara adat dan doa bersama di dalam pura.

Selain di Pura Besakih, rangkaian upacara adat dan doa bersama juga dilaksanakan di sejumlah pura lainnya di Bali. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes I Made Agus Prasatya.

Adapun enam pura yang turut menjadi lokasi acara adat dan doa bersama meliputi Pura Manik Corong, Pura Pusering Jagat, Pura Kebo Edan, Pura Pengukur-ukuran, Pura Samuan Tiga, serta Pura Masceti.